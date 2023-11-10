Команда вчених відчула ейфорію від дивовижного відкриття.

У лісах Індонезії вчені виявили єхидну Аттенборо. Довгий час фахівці вважали, що цей вид ссавців вимер.

Дослідникам Оксфордського університету вдалося записати чотири коротких ролики цієї єхидної, знятих фотопасткою в Циклопових горах Індонезії, передає Бі-бі-сі. "Я був в ейфорії, вся команда була в ейфорії", - прокоментував відкриття біолог Джеймс Кемптон.

"Це сталося в останній день експедиції, ми побачили тварину на записі останньої камери, на самій останній SD-карті", - поділився подробицями фахівець. Він додав, що їм поки не відомо, наскільки велика і стійка популяція цього виду.

Відео дня

Кемптон з командою вчених проводив багатомісячну експедицію по не досліджених районах Циклопових гір в Індонезії, де на висоті близько 2 тис. м над рівнем моря ростуть важкопрохідні тропічні ліси. Крім єхидни Аттенборо, вчені знайшли нові види комах і жаб.

Єхидни Аттенборо

Вважається, що ці тварини з'явилися близько 200 млн років тому, коли на Землі жили динозаври. З чотирьох видів єхидн три мають дзьоб: єхидна Аттенборо та західна єхидна знаходяться під загрозою зникнення.

До цього єдиним свідченням цього виду єхидн був екземпляр мертвої тварини з музею природної історії Нідерландів.

Інші відкриття в Індонезії

Велика підземна піраміда Гунунг Паданг, прихована під схилом пагорба в Індонезії, набагато старіша за британський Стоунхендж або піраміди Гізи в Єгипті. Вона може стати найдавнішою мегалітичною рукотворною спорудою.

Вчені детально вивчили приголомшливе відкриття.

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