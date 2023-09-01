Довгий час вважалося, що винною стала катастрофа на Чорнобильській АЕС, але дослідження показують, що основна причина насправді сягає корінням в більш далеке минуле.

Протягом десятиліть високі рівні радіоактивності виявлялися у диких кабанів по всій Центральній Європі - і нове дослідження пояснює, чому, пише Sky News.

Довгий час вважалося, що винна катастрофа на Чорнобильській АЕС, але дослідження показують, що основна причина насправді сягає корінням у більш далеке минуле. Вчені встановили, що значна частина забруднення пов'язана з випробуваннями ядерної зброї під час Холодної війни в 1960-х роках.

Є попередження про те, що викиди радіонуклідів можуть становити потенційну загрозу для здоров'я населення, постійно забруднюючи харчовий ланцюжок і створюючи ризик традиційного опромінення.

Відео дня

"Більше ніж будь-коли, враховуючи загрози ядерних ударів або випадкових викидів в ході російсько-української війни, зараз вкрай важливо мати можливість ідентифікувати джерело будь-якого викиду... і оцінити його екологічні наслідки", - йдеться в дослідженні.

Протягом багатьох років вчені ламали голови над феноменом, названим "парадоксом дикого кабана" - хоча рівень радіоактивності повинен з часом падати, з 1986 року у тварин не спостерігалося значного зниження показника.

Це пов'язано з тим, що вони часто їдять оленячі трюфелі із забрудненого ґрунту, який повільно поглинав радіоактивні матеріали за останні 78 років.

За даними ООН, чверть усіх проведених ядерних випробувань були підірвані в атмосфері, а в наступні дні глобальні вітри поширили опади всюди.

Після першого випробування, проведеного 16 липня 1945 року в пустелі в Аламогордо, штат Нью-Мексико, такі країни, як США і СРСР здійснили в атмосфері більше 200 вибухів кожна, Велика Британія і Китай - близько 20 кожна, Франція - близько 50.

Автори дослідження проаналізували зразки м'яса диких кабанів з 11 районів німецької землі Баварія в період з 2019 по 2021 рік, і рівень забруднення на 88% перевищував нормативну межу країни.

"Після викиду радіоцезій залишатиметься в навколишньому середовищі протягом кількох поколінь і матиме негайний вплив на безпеку харчових продуктів, а, як показано в нашому дослідженні, на десятиліття", - пишуть вони.

Скидання радіоактивної води в океан

Як повідомляв УНІАН, 4 липня цього року Японія отримала схвалення від наглядового органу ООН з ядерної безпеки на скидання в Тихий океан очищеної радіоактивної води зі зруйнованої в результаті цунамі АЕС "Фукусіма". 24 серпня японська компанія Tokyo Electric Power Co (TepCo) почала скидання води з атомної електростанції.

Вода використовувалася для охолодження зупинених ядерних реакторів станції, з яких виділяється залишкове тепло. З моменту аварії на станції в 2011 році накопичилося близько 1,3 мільйона тонн води, резервуари переповнені. Японія стверджує, що вода була відфільтрована для видалення більшості радіоактивних елементів, за винятком тритію, ізотопу водню, який важко відокремити від води. Перед скиданням вода буде розбавлена до вмісту тритію значно нижче міжнародно затверджених рівнів.

Вас також можуть зацікавити новини: