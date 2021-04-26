У 1983 році радянському керівництву звітували, що ЧАЕС - одна з найнебезпечніших атомних станцій.

Чорнобильска атомна електростанція завжди була небезпечною, аварії на ній траплялись і до квітня 1986 року.

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Про це повідомляє СБУ, яка опублікувала секретні документи радянського КДБ. В Службі безпеки звернули увагу на маловідомі факти, що приховувалися радянською владою.

"Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, у 1982 році на 1 енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним «здійснено заходи для недопущення панічних та провокаційних чуток». У 1984 році аварійні ситуації були на 3 і 4 енергоблоках", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Як наголошують в СБ, в 1983 році радянське керівництво в Москві отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР, на ній відсутні необхідні засоби безпеки. У випадку аварії радіоактивність оцінювалась «в 60 разів вища, ніж під час вибухів атомних бомб в Хіросімі та Нагасакі».

Втім, після аварії 1986 року радянська влада шукала різні «теорії змови», але не визнавала реальності.

"Вже 27 квітня був готовий перелік «неблагонадійних» жителів Прип’яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також «сектантів, представників німецької національності та тих, хто листується за кордон». А згодом з’являються документи, що «націоналісти» хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою «агентурної мережі у Києві», щоб дискредитувати радянське керівництво у світі", - повідомили в СБУ.

8 липня 1986 року радянське керівництво засекретило всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційний стан, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші.

Як приклад наводять інцидент з французьким кореспондентом Жаном П’єомр Водоном, що намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип’яті. Однак агенти КДБ успішно замінили взяти іноземцем зразки на екологічно чисті.

Аварія на Чорнобильській АЕС

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. З різницею у дві секунди сталися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС.

Декілька сотень працівників та пожежників намагалися загасити пожежу, що не припинялася багато днів. Унаслідок вибуху реактор був повністю зруйнований, а в атмосферу Землі вирвалася хмара радіоактивного пилу.

Аварія на ЧАЕС стала однією з наймасштабніших техногенних катастроф в історії, масштаб її впливу на людей та довкілля важко оцінити і тепер. Навколо ЧАЕС створено 30-кілометрову зону відчуження.

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Автор: Дмитро Захаров