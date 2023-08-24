З моменту аварії на станції в 2011 році накопичилося близько 1,3 мільйона тонн води.

Японська компанія Tokyo Electric Power Co (TepCo) почала скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції "Фукусіма-1" в Тихий океан.

Як повідомляє телеканал NHK, в рамках першої партії планується злити в океан 7800 тонн води протягом 17 днів. Після того, як Японія почала скидання води, Китай оголосив, що повністю припиняє поставки японських морепродуктів "для захисту здоров'я китайських споживачів".

Вода використовувалася для охолодження зупинених ядерних реакторів станції, з яких виділяється залишкове тепло. З моменту аварії на станції в 2011 році накопичилося близько 1,3 мільйона тонн води, резервуари переповнені.

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Аварія на Фукусімі та злив радіаційної води

11 березня 2011 року на північному сході Японії стався потужний землетрус, який спровокував цунамі. Стіна води накрила атомну електростанцію "Фукусіма-1". Внаслідок стихійного лиха з ладу вийшла система охолодження електростанції, що спричинило ряд вибухів і великий витік радіації. Аварію на "Фукусімі-1" вважають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

У квітні 2021 року уряд Японії схвалив скидання понад 1 млн тонн опроміненої води з об'єкта після очищення в океан. Міністерство закордонних справ Японії заявило в липні, що регулюючі органи визнали безпечним спуск води, яка буде очищена від більшості радіоактивних ізотопів.

Японія заявила, що скидання води безпечне. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), орган ООН з нагляду за ядерною діяльністю, схвалило цей план у липні 2023 року, заявивши, що він відповідає міжнародним стандартам і що його вплив на людей та навколишнє середовище буде "незначним".

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