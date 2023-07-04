Уряд Японії стверджує, що цей процес безпечний, так як вода була знезаражена.

Японія 4 липня отримала схвалення від наглядового органу ООН з ядерної безпеки на свій план по скиданню в океан очищеної радіоактивної води зі зруйнованою в результаті цунамі АЕС "Фукусіма". Цьому передував сильний опір Пекіна і деяких місцевих жителів.

Як пише Reuters, після дворічної перевірки Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що плани Японії відповідають світовим стандартам безпеки і матимуть "незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище".

"Це дуже особлива ніч", - сказав глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі прем'єр-міністру Фуміо Кісіді, перш ніж вручити йому товсту синю папку з остаточним звітом.

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Пізніше Гроссі сказав журналістам, що він постарається розвіяти побоювання, що зберігаються, і направить співробітників МАГАТЕ на АЕС "Фукусіма" для спостереження за скиданням води.

"Ми повинні визнати, що такого раніше не траплялося", - сказав він, додавши, що останнє слово за скиданням води, який повинен тривати від 30 до 40 років, буде за Японією.

Уряд Японії стверджує, що цей процес безпечний, так як вода в кількості, достатній для заповнення 500 плавальних басейнів олімпійського розміру, була знезаражена (1 олімпійський басейн може вміщати близько 1,8-2,5 млн літрів води, - УНІАН). Ця вода використовувалася для охолодження паливних стрижнів на АЕС "Фукусіма" після того, як станція була пошкоджена землетрусом і викликаним ним цунамі.

Японія не вказала дату початку скидання води в очікуванні офіційного схвалення національного органу з ядерного регулювання Tokyo Electric Power (Tepco), чиє остаточне рішення за планом, оприлюдненим в 2021 році, може бути озвучено вже цього тижня.

Противники плану скидання радіоактивної води

Японські рибальські спілки довгий час виступали проти цього плану, заявляючи, що він зведе нанівець роботу з відновлення репутації після того, як кілька країн заборонили ввозити деякі японські продукти харчування після катастрофи 2011 року.

Петиція з регіонів навколо АЕС зібрала понад 250 тисяч підписів з моменту подачі першої пропозиції.

Деякі сусідні країни протягом багатьох років також висловлювали побоювання через загрозу морському середовищу і здоров'ю населення, при цьому Китай став найбільшим критиком.

"Японія буде і надалі давати пояснення японському народові та міжнародному співтовариству щиро, на основі наукових даних і з високим рівнем прозорості", - сказав Кісіда на зустрічі з Гроссі.

Через своє посольство в Японії Пекін заявив, що звіт МАГАТЕ не може бути "пропуском" для скидання води, і закликав призупинити виконання плану.

Вода з АЕС Фукусіма очищена

Японія стверджує, що вода була відфільтрована для видалення більшості радіоактивних елементів, за винятком тритію, ізотопу водню, який важко відокремити від води. Перед скиданням в Тихий океан очищена вода буде розбавлена до вмісту тритію значно нижчого за міжнародно затверджені рівні.

У презентації, представленій іноземним журналістам у Китаї минулого місяця, японські чиновники заявили, що рівень тритію в очищеній воді нижчий, ніж у стічних водах, які регулярно скидаються атомними електростанціями по всьому світу, у тому числі в Китаї.

Офіційні особи заявили, що робили численні й неодноразові спроби пояснити Пекіну позицію Токіо з наукової точки зору, але їхні пропозиції були проігноровані.

Китай у вівторок заявив, що порівняння рівня тритію в очищеній воді та стічних водах Японії було "абсолютно заплутаним поняттям і вводить в оману громадську думку".

"Якщо японська сторона має намір йти своїм шляхом, вона повинна нести всі наслідки", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю, в якій говориться, що воно "шкодує" про "поспішне опублікування" звіту МАГАТЕ.

Гроссі відвідає АЕС "Фукусіма" у середу. Після поїздки до Японії він попрямує до Південної Кореї, де споживачі скуповують морську сіль та інші товари напередодні скидання води.

За повідомленнями ЗМІ, він також відвідає Нову Зеландію і Острови Кука, щоб розвіяти побоювання з приводу цього плану.

Аварія на АЕС "Фукусіма" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2011 року в Японії стався потужний землетрус, що спровокував величезне цунамі. Хвиля, яка часом досягала 20 метрів у висоту, накрила цілі міста й селища, а також розташовану на березі атомну електростанцію "Фукусіма-1".

В результаті на АЕС вийшла з ладу система охолодження, що спричинило низку вибухів і великий витік радіації. Влада Японії евакуювала населення з 20-кілометрової зони навколо АЕС.

Аварія на "Фукусімі-1" стала найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Електрокомпанія Tokyo Electric (TEPCO), яка управляє пошкодженою АЕС, в 2019 році запропонувала скинути радіоактивну воду в Тихий океан. У TEPCO пояснили, що до 2022 року для зберігання води не вистачить місця, але обсяг скинутої радіоактивної води тоді не називали.

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