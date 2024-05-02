Деякі фахівці вважають, що для вирішення проблеми достатньо скоротити виробництво пластикових виробів.

Для боротьби із забрудненням довкілля вчені вигадали "пластик, що самоперетравлюється".

Використавши спори бактерій, що поїдають пластики, вчені створили новий матеріал, який може саморуйнуватися, пише Бі-бі-сі. Суть технології полягає в тому, що протягом усього терміну використання виробу з нового пластику ці спори "сплять", і активізуються під впливом поживних речовин у компості.

Винахід обнадіює, що "ми зможемо зменшити забруднення природи пластиком", сказав дослідник Хан Сол Кім з Каліфорнійського університету.

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Спори бактерій також підвищують міцність пластику. "Наш процес робить матеріали міцнішими, а отже, подовжує термін їхньої служби. А коли цей термін закінчується, ми зможемо прибрати пластик із довкілля, незалежно від того, як його утилізують", - пояснив учений Джон Покорскі, який працював над винаходом.

Наразі робота над пластиком ведеться в лабораторії, але він може вже застосовуватися через кілька років.

Зазначається, що бактерії, додані до пластику, широко використовуються як харчова добавка і пробіотик. Але для виготовлення пластику ці бактерії потрібно генетично модифікувати, щоб вони могли витримувати дуже високі температури.

З цим нововведенням згодні не всі наукові діячі. Деякі вважають, що достатньо просто скорочувати використання пластику. Наприклад, директор Інституту революції пластику при Портсмутському університеті Стів Флетчер вважає, що найефективнішим способом боротьби із забрудненням довкілля пластиком буде глобальна домовленість про скорочення його виробництва.

Інші новини про шкоду пластику

Взимку минулого року стало відомо, що незважаючи на глобальні зусилля зі скорочення забруднення пластиком, у світі виробляється рекордна кількість одноразових пластикових відходів.

Згідно з другим звітом, складеним благодійним фондом Minderoo Foundation, у 2021 році у світі накопичилося 139 млн тонн одноразових пластикових відходів, а це на 6 млн тонн більше, ніж у 2019 році, коли було опубліковано перший звіт.

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