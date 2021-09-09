Комунальники через інцидент звернулися до поліції.

У столиці заради рекламних бордів спиляли верхівки дерев.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі "Київ без цензури", також цю інформацію підтверджують столичні комунальники.

"У Дніпровському районі спилюють дерева перед білбордами, щоб було краще видно рекламу", - йдеться в повідомленні.

У КО "Київзеленбуд" повідомили, що інцидент стався вночі на бульварі Перова, 18. Всього були спиляні три дерева.

"Вранці 8 вересня працівники КП УЗН Дніпровського району виявили голі стовбури, замість дорослих кленів. На місце злочину була викликана поліція", - повідомили комунальники, оприлюднивши фото вандалізму.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Миколаєві працівники дорожньої служби під час ремонту покриття закатали в асфальт алею з деревами. У коментарях миколаївці обурилися діями дорожників. Хтось жартома запропонував у відповідь "закатати їх в асфальт".

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Автор: Юрій Годован