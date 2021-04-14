На карибському острові Сент-Вінсент відбулися два виверження активного вулкана Суфрієр.

Місцева влада постраждалого внаслідок виверження вулкану Суфрієр острова Сент-Вінсент заявила про брак питної води, оскільки попіл забруднив запаси.

Про це пише The Guardian.

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За оцінками експертів, острову знадобиться сотні мільйонів доларів, щоб оговтатися від стихії.

Попіл і пірокластичні потоки забруднили водойми. Міністр водопостачання Гарт Сондерс зауважив, що деякі райони досі не отримали воду.

Найбільшою проблемою наразі вважають східне узбережжя. Мешканцям острова наразі доставляють воду на спеціальних вантажівках.

Всесвітній банк виділив уряду Сент-Вінсента 20 мільйонів доларів у рамках програми безвідсоткового фінансування допомоги при виникненні катастроф.

Довідка УНІАН. Суфрієр - один з найбільш стародавніх вулканів у Вест-Індії. Його вік налічує близько 60 млн років. Він розташований у північній частині острова Сент-Вінсент, який знаходиться в Карибському морі. За нашу еру він вивергався як мінімум 160 разів. Виверження призводили до значного збитку, особливо у сільському господарстві, і послугували однією з причин переорієнтації економіки з сільського господарства, як основної галузі, на туристичну сферу.

Виверження Суфрієра у 2021 році

На карибському острові Сент-Вінсент відбулися два виверження активного вулкана Суфрієр.

Вертикальний стовп попелу простягнувся на 4 км вгору. Влада припускає, що виверження може тривати "протягом декількох днів, а можливо тижнів".

Востаннє вулкан Суфрієр вивергався в 1979 році. Однак тоді він заподіяв більше шкоди. Цього ж разу місцева влада подбала про завчасну евакуацію жителів з довколишніх районів.

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Автор: Яна Ставська