Торік біологи взагалі не фіксували на Галіндезі появу малечі в поморників.

У Національному антарктичному центрі України розказали про пташенят південнополярних поморників, які вилупилися на острові Галіндез, біля станції "Академіка Вернадського".

"Нинішнього сезону їх тут народилося аж 19 у 13 пар. Це досить важливий показник, адже торік українські біологи взагалі не фіксували на Галіндезі появу малечі в поморників, хоча кладки яєць були. Не дуже успішним було розмноження цих птахів і на навколишніх островах", - йдеться у повідомленні.

Зараз же, за спостереженнями українських вчених, пташенята є на всіх островах, які вдалося обстежити. Зокрема, на островах Скуа, Блек та Шелтер полярники нарахували близько двох десятків гнізд поморників. У більшості з них уже було по двоє дитинчат.

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Йдеться, що такий щорічний моніторинг успішності розмноження антарктичних "мешканців" дає можливість вченим відстежувати вплив зміни клімату на їхнє життя.

Станція Академік Вернадський - останні новини

Нещодавно Національний антарктичний центр України оприлюднив зворушливе відео, на якому антарктичні пінгвіни "чінстрапи" відпочивають зі своїми малюками. Такого відео ще не було. Його зробив біолог 28-ї української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут, що розташований в районі полярної станції "Академік Вернадський". Цього року там народилося вже 15 чінстрапенят.

Науковці пояснили, чому антарктичних пінгвінів також називають "чінстрапами" або бороданями - справа у їхній тонкій чорній смужці, що перетинає біле підборіддя.

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