Лідери цих країн обговорили питання російських активів під час телефонної розмови.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини заявили, що під час спільної телефонної розмови домовилися про використання заморожених російських активів для підтримки української армії. Про це йдеться у заяві, яку опублікував уряд Німеччини, передає Reuters.

Зокрема європейські лідери наголосили, що зроблять це у співпраці зі США.

"Ми готові рухатися в напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки збройних сил України і, таким чином, привести Росію до столу переговорів. Ми прагнемо зробити це у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Також у заяві підкреслили, що лідери цих країн вітають угоду про припинення вогню в Газі та обіцяють відновити гуманітарну допомогу, як тільки стихнуть бойові дії.

Раніше Reuters повідомляв, що Єврокомісія представила план, як можна використати заморожені активи Росії. За словами журналістів, це може відбутися без їхньої конфіскації, що є "червоною лінією" для багатьох столиць і Європейського центрального банку.

За інформацією видання, загалом ЄС матиме в своєму розпорядженні приблизно 185 мільярдів євро, якщо вирішить надати Україні кредит на відшкодування збитків виключно за рахунок активів, що знаходяться в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Водночас президент України Володимир Зеленський очікує рішення про передачу російських активів вже цього року. Він зазначив, що наша держава бачить три головні пакети, на які можна використовувати ці гроші, якщо говорити про зброю.

"Тому, також хочеться ці гроші використовувати на деякі соціальні речі, які потрібні нашому населенню. Але, передовсім, на зброю", - наголосив глава держави.

