За його словами, деякі об’єкти можливо захистити лише адекватними системами протиповітряної і протиракетної оборони.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є багато запитань з приводу ефективної організації захисту критичних об’єктів інфраструктури від російських масованих повітряних атак ракетами і дронами. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Зокрема, у Зеленського запитали, як він ставиться до систем захисту, котрі будували на енергооб’єктах кілька останніх років, оскільки на знімках було видно що замість бетонних споруд, які мали би захистити трансформатори, були мішки з піском.

"Є питання до багатьох. І є перший, другий і третій рівень захисту. Є різні об’єкти. Ви знаєте, що є такі об’єкти, розміром як село. Тобто, ви там особливо, якщо чесно, ніякі конструкції не побудуєте. Їх треба захищати протиповітряною обороною", - сказав Зеленський.

Відео дня

Водночас, він вважає, що підготовлена непогана програма із захисту великої кількості трансформаторів. Зеленський відзначив:

"А що стосується захисту із піском - десь є перший рівень, є регіони. Безумовно, не можна все закрити бетоном. Але я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6... Питання ж не тільки у протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути у мене питання до мера? Комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти, вийти, і якщо чесно - треба ще й перемогти цього ворога".

У цьому зв’язку, як сказав президент, він не буде висловлювати антикомпліменти до тих людей, які щось не зробили, або які у цілому не спроможні щось зробити.

"Ми будемо все робити. І там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є і приватні відповідні станції - все одно ми все це повинні захищати. У нас одна країна, і люди всі живуть, і вони не звертають увагу, чия це станція, в чиїй вона власності. Не важливо на сьогодні. Важливо все це захистити. Там де не захищено - відновлювати і захищати", - наголосив Зеленський.

Удари РФ по енергетиці

Варто зазначити, що сьогодні була поширена інформація про відсутність захисту від дронів на київських ТЕЦ. В свою чергу міська влада заявила, що всі об'єкти мають необхідний захист першого етапу згідно з вимогами Генштабу.

Сьогодні Зеленський наголосив, що несприятливі погодні метеорологічні умови призвели до зменшення збиття силами протиповітряної оборони України російських дронів і ракет на 20-30%.

Вас також можуть зацікавити новини: