Григорій Шматков заявив про необхідність ліквідувати острів.

Невеличкий новий острів утворився в річці в Дніпрі біля Січеславської Набережної. Екологи б'ють на сполох, тому що це може становити серйозну екологічну небезпеку.

Про це повідомляє місцевий "11 канал".

За словами доктора біологічних наук Григорія Шматкова, до такої ситуації призвели діяльність людини та безвідповідальність жителів Дніпра, тому що до утворення призвели, зокрема, каналізаційні викиди, що містять глину.

Відзначається, що поруч з островом знаходиться стік міської дощової каналізації та кілька ресторанів. Забруднення річки стічними водами призводить до того, що починають розвиватися рослини, які закріплюються на дні й виростають до поверхні річки.

Читайте такожКліматичні біженці. Чому на екологічні проблеми в Україні більше не можна закривати очі"Під час утворення таких островів на поверхні й у повітрі розвиваються бактерії, починається процес розкладання. Очевидно, відбувається виділення токсичних речовин і газів. Боюся, таке може статися і з цим острівцем", - пояснив Шматков.

За його словами, Острів треба ліквідувати.

Як раніше повідомляв УНІАН, черкащанка Ірина Вербівська опублікувала фото із зеленим собакою. Тварина змінила колір після купання в річці Дніпро.

Автор: Анастасія Горбачова