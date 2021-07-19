Дніпропетровські слідчі розслідують смертельну ДТП з легковиком, що сталася в Центральному районі міста.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області.
Рано вранці 19 липня на заокругленні під Мерефо-Херсонським мостом на вулиці Січеславська Набережна автомобіль зіткнувся зі стіною.
Момент аварії вдалося зняти на відео:
Допускається, що водійка Mitsubishi Lancer не впоралася з керуванням автомобілем. В результаті і вона, і її пасажирка загинули на місці аварії від отриманих травм.
Співробітники Нацполіції встановлюють всі обставини ДТП і вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху, що спричинило за собою тяжкі тілесні ушкодження).
Місяць тому на набережній у Дніпрі легковик Subaru Forester зіткнувся з електричною опорою, внаслідок чого водія та пасажира, який знаходився на передньому сидінні, затиснуло металевими конструкціями понівеченої машини.
Також ми писали про іншу аварію в Дніпрі, винуватцем якої став водій мікроавтобуса - прямо під час руху у нього стався напад епілепсії.
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