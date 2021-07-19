Водійка не впоралася з керуванням своїм легковиком і на повній швидкості влетіла в стіну - загинула і вона, і її пасажирка.

Дніпропетровські слідчі розслідують смертельну ДТП з легковиком, що сталася в Центральному районі міста.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області.

Рано вранці 19 липня на заокругленні під Мерефо-Херсонським мостом на вулиці Січеславська Набережна автомобіль зіткнувся зі стіною.

Момент аварії вдалося зняти на відео:

Допускається, що водійка Mitsubishi Lancer не впоралася з керуванням автомобілем. В результаті і вона, і її пасажирка загинули на місці аварії від отриманих травм.

Співробітники Нацполіції встановлюють всі обставини ДТП і вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху, що спричинило за собою тяжкі тілесні ушкодження).

Місяць тому на набережній у Дніпрі легковик Subaru Forester зіткнувся з електричною опорою, внаслідок чого водія та пасажира, який знаходився на передньому сидінні, затиснуло металевими конструкціями понівеченої машини.

Також ми писали про іншу аварію в Дніпрі, винуватцем якої став водій мікроавтобуса - прямо під час руху у нього стався напад епілепсії.

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Автор: Станислав Кожемякин