Гарбузовий тиждень триватиме до 31 жовтня включно.

Гарбузовий тиждень стартував у Київському зоологічному парку. Напередодні Хеллоуїна проводять показові годівлі тварин гарбузом.

Про це повідомляє прес-службу Київського зоопарку.

Годувати тварин у зоопарку починають об 11:00. Відвідувачі щопівгодини можуть спостерігати за тим, як тварини ласують гарбузом.

Сьогодні, 26 жовтня, першою пригостили горилу. Також гарбузом годували черепаху, ігуану, тигрів і слона.

Читайте такожОспіване Лесею Українкою в" Лісовій пісні " озеро може зникнути назавжди (відео)Завтра, 27 жовтня, першими гарбуз отримають єноти. Після них пригостять бізонів, зубрів, фазанів, ведмедів, диких свиней і Яків.

У четвер можна буде побачити, як годують коней Пржевальської, шотландської худоби, тигрів, черепах, дегу і гусака Магелланова.

Закінчиться гарбузовий тиждень у неділю, 31 жовтня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Тернополі із зоокуточка парку Топільче втекли тварини і розгулювали по дорозі. Відео з буйволами, які вільно вдень гуляли парком, а ввечері вийшли на проїжджу частину, розмістили в групі "Тернопільські плітки". У коментарях люди відзначають, що тварини могли нести загрозу перехожим, а також спровокувати ДТП.

Автор: Анастасія Горбачова