Раніше вони жили у місті Бохум.

Вночі в Україну пасажирським літаком з Амстердаму прибули три самки пінгвінів Гумбольдта: Маргарет, Агата та Шарлотта.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту "Бориспіль" у Facebook.

Після митного оформлення їх доправили до Харківського зоопарку.

Раніше вони жили у зоопарку міста Бохум, а в Україну потрапили у межах програми Європейської асоціації зоопарків і акваріумів.

Читайте такожСлониха до смерті затоптала крокодила, захищаючи свою дитину (відео)Заплановано, що з часом родина пінгвінів зоопарку поповниться ще десятьма особинами.

"Як тільки три красуні опинилися у вольєрі, стали поводитися дуже впевнено: відразу пішли у бік басейну, пірнули і почали освоювати водний простір. Але на сушу поки не виходять. Та, зважаючи на адаптаційний період, для пінгвінів абсолютно нормально перебувати кілька діб у воді. Вони на ній дрімають, там же і харчуються улюбленою рибою – салакою", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що сьогодні в Україні пінгвінів Гумбольдта можна побачити лише в Харкові.

Раніше повідомлялося, що під час карантину у таїландському звіринці кожен день проводять фізкультуру для пінгвінів.

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Автор: Людмила Жерновська