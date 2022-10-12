Наголошується, що ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі.

Деякі кияни помітили, що в останні кілька днів у Дніпрі значно підвищився рівень води, а в деяких місцях навіть затопило частину прибережної зони.

Як пояснили у Київській міській державній адміністрації, підвищення рівня води в Дніпрі у межах Києва не перевищує аварійних значень і пов’язано з інтенсивною роботою ГЕС.

"Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України. Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня", - наголосили в КМДА. Відео дня

Також, як інформують у ПрАТ "Укргіденерго", ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі – компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України.

Ракетні удари по Києву

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи лунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів, загинули 20 людей.

Під удар потрапив центр Києва у Шевченківському та Солом'янському районах. У місті внаслідок обстрілів пошкоджено понад 70 об'єктів, серед яких, у тому числі 6 закладів освіти.

Згодом стало відомо, що у Києві та області вводять віялові відключення. А за сьогодні РФ вже здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Раніше в "Укргідроенерго" пояснили, до яких наслідків призведе ракетний удар по Київській ГЕС.

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