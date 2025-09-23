Птахи вже попрямували у теплі краї.

У Нижньодністровському національному природному парку (Одеська область) фахівці виявили дві нові колонії дивовижних за своїм забарвленням птахів – це бджолоїдки (щурки) та сиворакші.

Як розповіли у заповіднику, їх побачили під час останніх обстежень майбутнього маршруту для відвідувань "Карагольські скарби".

"Ми помітили, що їхнє пір’я сяє усіма барвами: бджолоїдка звичайна переливається золотаво-каштановими, бірюзовими й зеленими відтінками, а сиворакша виблискує аквамарином, фіолетовим і синім, нагадуючи живий самоцвіт серед степових краєвидів. Ці птахи – перелітні мандрівники. Вони виводять пташенят у наших заплавах і степах, а вже наприкінці літа вирушають у довгий шлях на південь", - йдеться у повідомленні.

За словами науковців, зараз щурки та сиворакші покинули Нижній Дністер і прямують до Африки, де проведуть зиму.

Їхня поява у нацпарку, як пояснюють дослідники, знак того, що екосистема живе й відновлюється, адже для гніздування цим птахам потрібні чисті схили, урвища та заплавні ділянки, вільні від забудови. Тому важливо зберігати ці місця недоторканими.

"Наступної весни ми знову чекатимемо на повернення цих яскравих красенів. Побачити, як щурки полюють у повітрі на комах, а сиворакша ширяє над степом — це завжди подія, яка захоплює не лише аматорів, а й навіть досвідчених орнітологів", - наголошують у нацпарку.

