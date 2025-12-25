Візит Папи Римського до України: у Ватикані пояснили, що стоїть на заваді

Приїхати до України хотів ще попередній понтифік.

Візит Папи Римського Лева XIV до України цілком можливий, але потрібно провести роботу з цього питання. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав Апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас.

Він зазначив, що візит понтифіка до України розглядався ще навесні 2022 року, під час оборони Маріуполя. Тодішній Папа Римський Франциск за декілька днів до того, як захисники міста здалися в полон, розглядав ідею приїхати до України.

"Була така ідея, щодо можливості евакуювати їх в якусь іншу країну. І коли я передав Папі Франциску інформацію про таку ідею, він відповів: якщо ця ідея реалістична, я приїду до Маріуполя за потреби. Коли він бачив, що він може допомогти, дуже конкретно, він би приїхав", - сказав Кульбокас.

Нунцій додав, що його особисті сподівання - візит Папи Римського до України відбудеться. Зауважується, що це спільна робота, як безпосередньо нунція, так і католицьких єпископів - знайти конкретні проєкти, плани та ініціативи, аби понтифік знав, що його приїзд важливий не лише символічно, але й духовно, не тільки для України, але й для світу.

"Я особисто вважаю, що на цьому напрямку треба тільки працювати, щоб це стало чітко. Але якщо досі ми не отримали візиту Папи, це означає, що ще ми не закінчили такої роботи", - зазначив він.

Папа Римський і Україна

Як повідомлялося, раніше, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у грудні Папа Римський Лев XIV підтвердив, що готовий приїхати до України. Водночас є труднощі, пов'язані з безпековими питаннями.

Папа також заявив, що відчуває "великий сум" через те, що Кремль не погодився на різдвяне припинення вогню у своїй війні проти України.

