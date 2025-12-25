Ці південнокорейські міста можуть приємно здивувати навіть досвідчених туристів.

Південна Корея приваблює чимало туристів своєю самобутньою культурою, що поєднує в собі глибокі традиції та передові технології, а також дивовижну природу та індустрію к-поп.

Прогнозовано, що більша частина туристів прямує до південнокорейської столиці Сеулу, абсолютно несправедливо залишаючи поза увагою інші цікаві місця.

Бувала мандрівниця Джастін Лі, яка відвідує Південну Корею майже щороку, у розмові з Business Insider назвала чотири альтернативні міста, якими можна замінити дорогий і переповнений Сеул.

Відео дня

"Я народилася в Південній Кореї і переїхала до Сполучених Штатів, коли мені було 5 років. Відтоді я майже щороку повертаюся туди. Зазвичай, коли мене запитують про рекомендації щодо подорожей до Південної Кореї, насправді їм потрібні ідеї, чим зайнятися в Сеулі. Я розумію, чому туристи стікаються до столиці Південної Кореї: Сеул – це центр неймовірної культури, технологій, розваг, моди та кухні. Однак, на мій погляд, ви багато чого проґавите, якщо не відвідаєте деякі інші, менш відомі міста, що роблять свій внесок у життя Південної Кореї", – зазначила вона.

Чотири прекрасних міста в Південній Кореї, які варто відвідати

Пусан – морська столиця Південної Кореї

За словами Джастін, цей величезний торговельний порт і водночас морський курорт, розташований приблизно за чотири години їзди на південь від Сеула, є популярним місцем для літнього відпочинку на морі, де також можна скуштувати смачні свіжі морепродукти.

"Однак не обов'язково розглядати Пусан винятково як місце відпочинку в теплу пору року: моя улюблена пора для відвідування Пусана – осінь, коли дні сонячні, а ночі прохолодні та наповнені морським солоним повітрям", – зазначає дівчина.

При цьому своїм улюбленим місцем у Пусані вона називає культурне село Гамчхон – крутий схил, усіяний сотнями барвисто розфарбованих будинків. Під час Корейської війни цей район був створений як поселення для біженців. Пізніше Гамчхон був відреставрований і прикрашений яскравою фарбою, щоб привабити туристів.

Також Джастін рекомендує відвідати в Пусані пляж Хеунде, щоб насолодитися неймовірним сходом сонця, ринок Джагальчі, де продають чудову рибу, і фуд-лейн Нампо-дон, де можна спробувати найкращу вуличну їжу.

Сувон – ідеальний відпочинок від галасу столиці

Це невелике містечко є чудовою віддушиною для тих, хто планує провести більшу частину своєї поїздки до Південної Кореї в Сеулі, але мріє про легку одноденну поїздку в невимушеній атмосфері – зі столиці до Сувона можна доїхати автобусом всього за годину.

Як зазначає Джастін, головна визначна пам'ятка цього дуже спокійного міста – кам'яна фортеця Хвасон, що височіє і проходить через його центр. Вона була побудована в XVIII столітті для захисту міста, а 1997 року була внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Мені подобається гуляти вздовж фортеці – через відсутність висотних будівель це чудовий спосіб помилуватися міськими краєвидами, в яких поєднуються традиційні будинки, затишні маленькі котеджі та невисокі промислові будівлі. Уздовж усієї історичної фортеці розташовано безліч непримітних, милих кав'ярень, де можна випити смачної кави та скуштувати десерти", – зазначає вона.

Кьонджу – для занурення в давню історію

Це місто було столицею стародавнього королівства Сілла, що панувало на території сучасної Південної Кореї на зламі нашої ери, і воно сповнене визначних пам'яток, які оживляють багату історію країни.

Від величного храму Булгукса і містичного грота Соккурам до стародавніх королівських гробниць, розкиданих парком Тумулі, місто пропонує рідкісну можливість зазирнути в королівське минуле Кореї та її буддійські витоки, зазначає Джастін.

Також вона настійно рекомендує скуштувати в К'єнчжу хваннам-ппан – невелику м'яку випічку з солодкою начинкою з червоної квасолі.

Інчхон – більше ніж авіаційний хаб Сеула

"Той, хто прилітає до Південної Кореї, миттєво впізнає Інчхон, принаймні, за назвою. Тут розташований найбільший міжнародний аеропорт країни. Однак задовго до створення аеропорту 2001 року існував порт Інчхон, через який прибували і продавалися товари з Китаю. Порт також проклав шлях до створення китайського кварталу Інчхона, де поєднання китайської та корейської кухні збереглося в невеликій кількості видатних ресторанів цього району", – розповіла дівчина.

При цьому вона порадила прогулятися вулицями і провулками цього району, перекушуючи вуличною їжею.

"Особисто мені особливо подобаються гігантські смажені пельмені та танхулу, або шашлички з фруктів у цукровій глазурі, які я там куштувала. Якщо у вас буде можливість, насолодіться обідом із чачжанмена, китайсько-корейської страви з локшини з чорними бобами, і перейміться історією та культурою цього жвавого району", – додала Джастін.

Відпочинок в Азії – корисні поради туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали 11 страв, які туристам обов'язково варто спробувати в Південній Кореї.

Своєю чергою досвідчений мандрівник Ной Шейдлоуер розповів про шість прикрих помилок, яких він припустився під час нещодавньої поїздки до Японії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.