Можливою причиною масового мору комах могли стати хімікати.

Масовий мор бджіл зафіксували в Боготольському районі Красноярського краю. За справу взялися співробітники місцевого відділення Слідчого комітету Російської Федерації.

Про це повідомили в прес-службі СК РФ по Красноярському краю і Республіці Хакасія.

За попередньою інформацією, загинули більше двохсот бджолиних сімей, в кожній з яких в середньому по 100 тисяч комах. Тобто всього загинуло близько 20 мільйонів бджіл.

Правоохоронці проводять перевірку і з'ясовують причини масового мору комах. У рамках перевірки оцінять сільгоспвиробників на предмет дотримання застосування пестицидів та агрохімікатів.

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11 травня в Закарпатській області стався трагічний інцидент - під час перевезення загинули 8 мільйонів бджіл. Це сталося через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всередині авто.

Бджолярі звернулися в поліцію і заявили, що будуть судитися з "Укрпоштою". Загальна ринкова вартість комах, яких везли вантажівкою, сягає близько 500 тисяч гривень.

Проте вже 13 травня керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що в понад 100 з 300 ящиках бджоли "воскресли".

У Союзі пасічників України пояснили, що бджоли могли впасти в пригнічений стан. Це сталося через нестачу свіжого повітря. Особливо вплинути на їх самопочуття могло перевищення допустимої кількості в одному ящику.

Пізніше в "Укрпошті" поскаржилися, що змогли "оживити" донедавна мертвих бджіл, але тепер власник відмовляється їх забирати.

Автор: Анастасія Горбачова