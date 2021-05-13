На опублікованому відео видно, що комахи живі, рухаються та дзижчать.

У Закарпатській дирекції АТ "Укрпошта" заявили, що частина бджіл, які вважалися загиблими під час перевезення, насправді живі.

"У 118 ящиках з 300, які сьогодні прибули до Іршавського відділення "Укрпошти", перебувають живі бджоли. Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували у стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", - повідомили у прес-службі компанії в четвер, 13 травня.

Читайте такожБджіл навчили визначати коронавірус: комахам для цього вистачає кількох секунд"Укрпошта" також посилається на інформацію Спілки пасічників України про те, що стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму.

Зараз коробки з бджолами, за даними компанії, повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки.

"Частину "реанімованих" бджіл відправники планують повторно переслати замовникам", - зазначили в "Укрпошті".

Прес-служба також опублікувала відео, як стверджується, зі складу, де тимчасово зберігаються коробки з бджолами. У ролику видно, що комахи живі, рухаються та дзижчать.

"Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють "Укрпоштою". Проте працівники "Укрпошти" не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що "Укрпошта" не спеціалізується на доставці бджіл - відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень", - додали в компанії.

Що передувало

12 травня з'явилася інформація, що під час перевезення "Укрпоштою" загинули 8 млн бджіл. Сьогодні компанія - єдиний поштовий оператор, який доставляє бджіл в межах України.

Комах відправили бджолярі з Іршави та Виноградова у спеціальних пакетах із маткою і розплодом. Однак в Ужгороді виявилося, що через відсутність кисню і відсіків для провітрювання у вантажівці пошти всі бджоли нібито померли.

Бджолярі звернулися до правоохоронців.

В "Укрпошті" заявили, що перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами, а у вантажівках компанії є доступ повітря. Крім того, "Укрпошта" вирішила, що з наступного року припинить надавати послугу з перевезення комах.

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Автор: Катерина Комолова