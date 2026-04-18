У Швейцарії вовка відстежили за допомогою GPS: він зробив те, чого ніхто не очікував

Хижак подолав 1,5 км крижаної води, обравши коротший шлях замість небезпечного маршруту через населені райони.

У Швейцарії зафіксували унікальний випадок поведінки дикої природи: вовк із GPS-нашийником уперше переплив Люцернське озеро, подолавши близько 1,5 кілометра крижаною водою. Подія спантеличила дослідників і дала нове розуміння міграції хижаків у густонаселених регіонах, повідомляє KORA.

Йдеться про самця вовка M637. За даними GPS, 13 лютого 2026 року тварина увійшла у воду поблизу Кюсснахта і дісталася протилежного берега, пропливши через озеро з температурою близько 5°C.

Найкоротший шлях – навіть через крижану воду

Дослідники вважають, що вовк свідомо обрав прямий маршрут через воду замість обходу суходолом. Такий вибір міг дозволити уникнути населених пунктів, доріг і контактів із людьми.

За оцінками, заплив міг тривати до півтори години. Сам факт зафіксованої точки GPS посеред озера став ключовим доказом – раніше подібні припущення не мали настільки чіткого підтвердження.

Молодий хижак у пошуках території

M637 – самець віком приблизно 3–4 роки, тобто у фазі так званого "розселення", коли вовки залишають рідну зграю і шукають нову територію та партнера. У цей період вони можуть долати великі відстані та обирати нестандартні маршрути.

Фахівці зазначають, що такі подорожі пов’язані з підвищеним ризиком, але іноді саме вони допомагають уникнути небезпек, пов’язаних із людською інфраструктурою.

Рідкісний випадок у перенаселеному ландшафті

Швейцарія, попри невелику територію, має щільну мережу доріг, залізниць і поселень. На цьому тлі подібний заплив виглядає ще більш незвичним.

За словами біолога Флурін Кунц, це перший задокументований випадок перетину Люцернського озера вовком, хоча подібна поведінка теоретично можлива.

Повернення вовків і нові виклики

Випадок стався на тлі відновлення популяції вовків у Швейцарії. За даними KORA, у 2025–2026 роках у країні зафіксовано понад 40 зграй і більше ніж 150 вовченят.

Вовки повернулися до Швейцарії наприкінці 1990-х років після майже столітньої відсутності. Відтоді їхня чисельність зростає, що викликає дискусії щодо співіснування з людьми та захисту худоби.

Останні дані свідчать, що M637 продовжує переміщення: наприкінці березня він повернувся з Франції до Швейцарії. Чи оселиться вовк на новій території, чи й надалі мандруватиме – поки що невідомо. Але його заплив через озеро вже став одним із найяскравіших прикладів адаптації дикої природи до сучасного світу.

