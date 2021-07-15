У заповіднику Нового Орлеана в США показали, як готують пташенят журавля до самостійного життя.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
7 пташенят американського журавля планують випустити на волю вже наприкінці року. Зараз птахів навчають базової поведінки, яка допоможе їм вижити в умовах дикої природи.
Працівники заповідника перебрали на себе функцію батьків крилатих немовлят. Фахівці вчать дитинчат знаходити та збирати їжу за допомогою білих балахонів і макету голови журавля, щоб ті не лякалися і повторювали "дорослих".
Американський журавель є зникаючим видом на території США. Зараз нараховується близько 800 птахів. У Північній Америці та Канаді їхню популяцію намагаються збільшити.
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