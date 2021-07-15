Перевищення рівня діоксиду азоту в повітрі викликає серйозні захворювання, такі як астма й зниження функції легенів.

Європейська комісія подасть до суду ЄС через низьку якість овітря у Греції, яка пов'язана з високим рівнем діоксиду азоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

У Єврокомісії нагадали, що країни ЄС зобов'язані вживати заходів, щоб не допускати перевищень граничних значень забруднення повітря, встановлених Європейським законодавством.

Однак Греція не дотримується своїх зобов'язань.

"Греція постійно і наполегливо перевищувала річне граничне значення діоксиду азоту в Афінах. Вона також не вжила відповідних заходів, щоб максимально скоротити перевищення. Тому Єврокомісія вважає, що зусилля грецької влади на сьогодні були незадовільними та недостатніми, і подає на Грецію до суду ЄС", - йдеться в заяві.

Діоксид азоту - газ, який виникає в результаті діяльності людей, зокрема від автомобільного дизельного транспорту і промисловості.

Перевищення рівня цього газу в повітрі викликає серйозні захворювання, такі як астма і зниження функції легенів.

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Автор: Олександр Топчій