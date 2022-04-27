Якщо російські окупанти під час ударів по Київщині вразять Чорнобильську атомну станцію, наслідки для України та світу можуть бути жахливими.
Про це на брифінгу у медіацентрі "Україна" заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.
"Ризики колосальні і наслідки будуть набагато більшими, ніж весь світ відчув у 1986 році. Нагадаю, на території окупованої Запорізької АЕС росіяни влучили в один із об’єктів, і це стало прецедентом, якого не було раніше у світі", — розповів Крамаренко.
За його словами, впродовж усього періоду російської окупації ЧАЕС була під ризиком ушкоджень через дії агресора.
"Працівники розповідали, що на станції, окрім російських солдат, була ще й важка бронетехніка. Усі 35 днів окупації над ЧАЕС пролітали ворожі літаки та випускали ракети в бік Києва. А тоді розверталися і долали звуковий бар’єр, від чого здригалися стіни і вилітали вікна на території атомного об’єкту", — розповів голова Державного агентства.
Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає запровадити санкції проти Росії на рівні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) за військову агресію проти українських ядерних об’єктів.
За словами керівника ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, санкції можуть різні: від зниження представництва у МАГАТЕ до відсторонення від участі в організації.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що дії російських окупантів на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою. Він нагадав, що трагедія на ЧАЕС забрала життя десятків тисяч людей і змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з "мирним атомом".
Довідка УНІАН. В ході широкомасштабного вторгнення в Україну російські загарбники взяли під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС вони захопили в перший день вторгнення - 24 лютого – і перебували там до 1 квітня. Запорізьку АЕС захопили 4 березня, атомна станція досі під контролем окупантів.
Серед іншого, російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.