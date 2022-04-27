Впродовж усього періоду російської окупації ЧАЕС була під ризиком ушкоджень через дії агресора.

Якщо російські окупанти під час ударів по Київщині вразять Чорнобильську атомну станцію, наслідки для України та світу можуть бути жахливими.

Про це на брифінгу у медіацентрі "Україна" заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

"Ризики колосальні і наслідки будуть набагато більшими, ніж весь світ відчув у 1986 році. Нагадаю, на території окупованої Запорізької АЕС росіяни влучили в один із об’єктів, і це стало прецедентом, якого не було раніше у світі", — розповів Крамаренко.

За його словами, впродовж усього періоду російської окупації ЧАЕС була під ризиком ушкоджень через дії агресора.

"Працівники розповідали, що на станції, окрім російських солдат, була ще й важка бронетехніка. Усі 35 днів окупації над ЧАЕС пролітали ворожі літаки та випускали ракети в бік Києва. А тоді розверталися і долали звуковий бар’єр, від чого здригалися стіни і вилітали вікна на території атомного об’єкту", — розповів голова Державного агентства.

Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає запровадити санкції проти Росії на рівні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) за військову агресію проти українських ядерних об’єктів.

За словами керівника ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, санкції можуть різні: від зниження представництва у МАГАТЕ до відсторонення від участі в організації.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що дії російських окупантів на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою. Він нагадав, що трагедія на ЧАЕС забрала життя десятків тисяч людей і змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з "мирним атомом".

Довідка УНІАН. В ході широкомасштабного вторгнення в Україну російські загарбники взяли під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС вони захопили в перший день вторгнення - 24 лютого – і перебували там до 1 квітня. Запорізьку АЕС захопили 4 березня, атомна станція досі під контролем окупантів.

Серед іншого, російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.

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