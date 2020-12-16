Багато депутатів критикували законопроект в частині визначення жорстких покарань для підприємців.

Верховна Рада кардинально підвищує штрафи за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні проекту закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж" (реєстраційний номер 3755) проголосували 324 народних депутати.

Законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з ними збільшується розмір штрафу за порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання. Штраф передбачається від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень), для посадових осіб від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 3400 до 5100 гривень (на сьогодні він становить від 17 до 85 гривень).

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Також законопроектом передбачено, що порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті каратиметься штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень), для посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень).

Законопроектом передбачено, що початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим, тягне за собою накладення штрафу на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та посадових осіб - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 до 5100 гривень).

Законопроектом передбачено, що невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру каратиметься штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 - 1700 гривень), для посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 гривень).

Також вносяться зміни до статей 223, 224, 240, 255 КУпАП, спрямовані на розширення повноважень окремих посадових осіб державних органів влади, а також підвищення ефективності управління та контролю у зазначених вище сферах.

Багато депутатів критикували цей законопроект в частині визначення жорстких покарань для підприємців і наголошували на необхідності суттєвого його доопрацювання до другого читання.

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У пояснювальній записці сказано, що в Україні складається загрозлива ситуація зі зростанням кількості пожеж та площ їх розповсюдження, особливо в природних екосистемах, лісах, сільськогосподарських угіддях через масові порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

У 2020 році на 50% в порівнянні з 2019 роком збільшилася кількість пожеж у природних екосистемах, а також збільшилася загальна площа, охопленої вогнем – у 4 рази (2020 рік – 23 тис. 791 пожежа, 69 тис. 615 га, 2019 рік – 16 тис. 36 пожеж, 17 тис. 249 га). Також сказано, що у державному лісовому фонді кількість пожеж збільшилася більше, ніж у 4 рази, а площа – у 42 рази в порівнянні з минулим роком.

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Автор: Надя Пришляк