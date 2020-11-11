Зміна клімату призводить до відбору швидкозростаючих видів.

Британські вчені розкрили фактори, які впливають на рівень руйнування дерев у лісах Амазонки. Дослідження проведене спільно університетами Бірмінгема і Лідса, є першим великомасштабним аналізом причин загибелі дерев в Амазонії і використовує довгострокові записи, зібрані міжнародною мережею RAINFOR.

Про це повідомляє Meteoprog.ua з посиланням на Nature Communications.

Читайте такожКількість пожеж в лісах Амазонки на території Бразилії зросла більш ніж на чверть

Здатність лісів Амазонки накопичувати вуглець в умовах мінливого клімату в кінцевому підсумку буде визначатися тим, наскільки швидко вмирають дерева і що їх вбиває. Нове дослідження розкрило, які фактори контролюють рівень смертності дерев в лісах Амазонки, і допомагає пояснити, чому смертність дерев збільшується у всьому басейні Амазонки.

Цей великий аналіз показав, що середня швидкість росту деревних порід є основним фактором ризику загибелі дерев Амазонки, при цьому швидкозростаючі дерева відмирають в більш молодому віці. Ці висновки мають важливі наслідки для нашого розуміння майбутнього цих лісів. Зміна клімату призводить до відбору швидкозростаючих видів. Якщо ліса, обрані внаслідок зміни клімату, з більшою ймовірністю помруть в більш молодому віці, вони також будуть накопичувати менше вуглецю.

Мережа RAINFOR зібрала більш ніж 30-річний внесок понад 100 вчених. Він включає записи щодо 189 ділянках площею один гектар, кожен з яких відвідували і контролювався в середньому кожні 3 роки. При кожному відвідуванні дослідники вимірюють всі дерева діаметром більше 10 см, а також стан кожного дерева.

Всього було відстежено понад 124 тисяч живих дерев, також вчені зареєстрували і проаналізували 18 тисяч загиблих дерев. Коли дерева вмирають, дослідник діє встановленому протоколу, щоб з'ясувати справжню причину смерті. Це включає в себе детальну судово-медичну роботу і представляє собою масштабну роботу, проведену досвідченими слідчими з десятка країн.

Дане дослідження допоможе вченим вжити заходів для запобігання цієї проблеми.

Вас можуть зацікавити інші новини екології:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН