Серед українських військових китайські електрокари є одними з найпопулярніших авто.

У офіцерів ізраїльської армії почали вилучати службові авто китайського виробництва. Про це повідомляє Israel News.

Рішення прийняли після того, як служби безпеки з'ясували, що системи цих машин можуть бути використані для шпигунства за військовими і отримання секретних даних.

Справа в тому, що деякі китайські авто мають системи з камерами, мікрофонами, датчиками та технологіями зв'язку, які надсилають інформацію на зовнішні сервери. Іноді це відбувається без відома водія або автомобільного імпортера.

"‎Проблема не лише в камерах і мікрофонах. Сучасний автомобіль − це комп’ютер на колесах із закритою операційною системою та бездротовим підключенням. Він здатен збирати розвіддані з об’єктів поблизу"‎, − пояснив журналістам колишній високопоставлений ізраїльський офіцер.

Вилучатимуть автомобілі поетапно. Спочатку китайські авто вилучать у офіцерів, які мають доступ до секретної інформації, а потім – у всіх інших. Цей процес триватиме до кінця першого кварталу 2026 року.

За оцінками ізраїльських військових, вилучать близько 700 машин. Більшість з них - семимісні авто марки Chery, які отримали офіцери з великими сім'ями.

Фахівці вважають, що ізраїльський досвід може бути корисним для України, адже серед українських військових китайські електрокари одні з найпопулярніших.

Китайські автомобілі в Україні – останні новини

В жовтні лідером на українському ринку нових легкових машин став китайський BYD, тоді як Toyota та Volkswagen опинилися лише на другому та третьому місцях, відповідно.

А ще раніше стало відомо, що з січня по вересень українці придбали більше 14 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. Серед нових машин китайського походження найбільшим попитом користувався BYD Song Plus, тоді як серед вживаних автомобілів з Китаю лідером виявився Zeekr 001.

