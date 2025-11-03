Бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX про бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком. Відповідну інформацію представлено у картці документу.

Основні положення акта:

• Бронювання діятиме раз на рік і не буде звільняти від відповідальності;

• Встановлено максимальний термін випробування під час прийому на роботу на підприємства ОПК (45 днів);

• Роботодавці можуть звільняти працівників, якщо вони вчасно не усунули порушення військового обліку.

Нагадаємо, раніше підприємства ОПК не могли бронювати військовозобов’язаних, які придатні до служби в армії, якщо останні не мали військового квитка або не знаходилися на військовому обліку.

На початку жовтня у Верховній Раді ухвалили закон, який повинен був дозволити деяким підприємствам бронювати працівників, що не мають військово-облікових документів, не уточнили дані або перебувають у розшуку. Рішення підтримали 272 народні депутати.

Бронювання від мобілізації − останні новини

Нещодавно стало відомо про здирницьку схему, з якою можуть стикнутися співробітники підприємств критичної інфраструктури.

За словами засновника компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерія Боровика, під час подачі документів людина може опинитися в розшуку за лічені години, що зробить неможливою саму процедуру бронювання.

Нагадаємо також, що раніше адвокат пояснила алгоритм дій, які необхідно зробити для того, щоб швидко отримати бронь після оплати штрафу від ТЦК.

