Він має надійти на озброєння лише у 2026 році.

У Японії під час навчань випадково показали на відео новий ракетний комплекс MPMS Kai, який має надійти на озброєння лише у 2026 році. Про це пише телеграм-канал Military Japan.

Під час навчань Resolute Dragon 2025, що проходили в Японії з 11 по 25 вересня, пресслужба 8-ї піхотної дивізії Сухопутних сил самооборони Японії випадково опублікувала відео, на якому було показано розгортання нової системи, що вважалася секретною.

Як пише "Мілітарний", пізніше пресслужба відредагувала відео, видаливши кадри з ракетним комплексом MPMS Kai. Однак у мережі зберігся фрагмент, де крупним планом можна розгледіти пускову установку нового ракетного комплексу.

Відео дня

Пускова установка з трубчастими транспортно-пусковими контейнерами у кількості шести одиниць змонтована на базі багатоцільового позашляховика HMV. Також помітна щогла з антенною решіткою, на кшталт тої, що використовується в ракетних комплексах MMPM, і яка потрібна для виявлення наземних та повітряних цілей.

"Офіційна інформація щодо дальності польоту ракети наразі відсутня, однак є припущення, що вона становить близько 30–35 км. Такий висновок зроблено на основі даних про запит на випробування комплексу, що проводилися на ракетному полігоні в Ніїмаджімі, де була створена закрита зона приблизно 40 км", - пише "Мілітарний".

MPMS Kai – що про нього відомо

Загалом Міністерство оборони Японії в межах військового бюджету на 2026 рік замовило 11 далекобійних ракетних систем MPMS Kai, які мають замінити у військах комплекси Type 96. Загальна вартість цього замовлення становить 167,7 мільйона доларів США.

Новий ракетний комплекс має посилити спроможності підрозділів Сил самооборони Японії у протикорабельній боротьбі, зокрема для ураження десантних катерів та інших плавзасобів, а також для ефективного знищення бронетехніки на відстанях 20–30 км.

Ракета оснащена кількома каналами наведення, зокрема інфрачервоною системою та лазерною системою виявлення цілей, яка вона сканує поверхню під час польоту, формуючи детальну картину рельєфу та силуетів об’єктів.

Комплекс здатний ідентифікувати такі цілі, як танки чи десантні кораблі. Сама ракета має довжину 2,3 метри та загальну вагу 98,5 кг. Новий комплекс зберіг можливість запуску ракет під різними кутами: як вертикально під 90°, так і під кутом 45°.

