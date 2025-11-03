"Ковбой" також прокоментував ті моменти, коли військовим доводиться відступати.

На початку 2022 року ніхто не очікував, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну так розтягнеться, але тепер зрозуміло, що ніяких перспектив, що завтра буде мир, вже немає.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів командир самохідного артилерійського дивізіону 141 окремої механізованої бригади Роман Жучок з позивним "Ковбой".

"Зараз це зрозуміло, і перспектив, що завтра буде мир, вже ніхто не будує. Не буде його ні завтра, ні післязавтра. Всі налаштовані на довгу роботу. Всім здавалося, що кінець буде набагато швидший, і завершення війни на той час було б набагато сприятливішим для України, ніж умови, на яких може завершитися війна зараз. За цей час Україна втратила багато підтримки", - поділився думками військовий.

Жучок вважає, що велика проблема в тому, що світ почав забувати, хто ж почав війну і хто головний злодій.

"Це не "війна Путіна і Зеленського". Це війна Путіна. Хочеться, щоб люди не забували", - зазначив військовий.

"Важко людей втрачати. Стосовно територій, то дуже сильно падає морально-психологічний стан, коли ти відступаєш. Дуже важко відступати. Так, були ситуації, коли ми мусили відходити. Важко мотивувати особовий склад у такі моменти", - поділився військовий.

Також військовий поділився тим, щоб хотів змінити за роки війни. Він зазначив, що можливо, був би більш строгим та вимогливим.

"Забагато довіряв людям. Задовго ходив у рожевих окулярах, але це пройшло", - констатував він.

"Ковбой" додав, що умовних рожевих окулярів немає ні у головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського ні у президента України Володимира Зеленського:

"Вони володіють реальним станом справ. Останнє слово має бути за фронтом, і тут головне – питання довіри. Думаю, що президент володіє реальним станом справ на фронті. За час повномасштабної війни багато з кого злетіли рожеві окуляри. Маємо швидше реагувати".

Начальник відділення комунікацій 155 ОМБР Артем Прібильнов зазначав, що на Покровському напрямку фіксуються випадки, коли окупанти йдуть у бій без бронежилетів та касок.

А 28 жовтня речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал повідоляв, що росіяни зайшли на околиці Мирнограду. Там відбуваються вуличні бої.

