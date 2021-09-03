Одна з причин високого рівня забруднення – невиконання підприємствами своїх зобов’язань екологічного оздоровлення річки.

Вміст хлоридів у річці Інгулець майже втричі вищий за норму, що становить екологічну небезпеку одразу для декількох регіонів України.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції, посилаючись на слова голови ДЕІ Андрія Мальованого під час робочої наради з питань розв'язання проблеми скидання надлишків зворотних вод зі ставка-накопичувача шахтних вод балки Свистунова в Інгулець.

Зазначається, що рівень хлоридів у воді в одному з контрольних створів сягає концентрації 960 мг/літр при нормі 350 мг/літр.

"Одна з причин високого рівня забруднення – невиконання підприємствами своїх зобов’язань згідно з регламентом промивання річища та екологічного оздоровлення річки Інгулець. Фінансування цих заходів об’єктами гірничодобувної промисловості припинене", - цитує прес-служба Мальованого.

Читайте такожЕкоактивіст з Харкова влаштував фотосесію в купі сміття та став зіркою мережі (фото, відео)Також обговорили стан готовності "Кривбасшахтозакриття" до скиду очищених вод зі ставка-накопичувача балки Свистунова у річку Інгулець.

Мальований зазначив, що попри проблемний стан об’єкта і необхідність ремонтних робіт, зараз він повністю готовий до проведення цього технологічного процесу.

"Тому надзвичайно важливе значення має своєчасне ухвалення плану управління шахтними водами Кривбасу. Необхідно якнайшвидше досягти домовленостей між усіма учасниками процесу, адже відтермінування відповідних заходів може призвести до екологічної катастрофи та підтоплення багатьох населених пунктів", - сказав Мальований.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований в інтерв’ю УНІАН розказав, що водоканали зливають нечистоти прямісінько у Дніпро, в тому числі через це в Україні може бути нестача чистої питної води.

Довідка УНІАН. Інгулець — річка на півдні України, права притока Дніпра (басейн Чорного моря). Судноплавна протягом 109 км. У басейні Інгульця — Криворізький залізорудний басейн. Використовується для водопостачання Кривого Рогу, зрошення. Регулюється Карачунівським та Іскрівським водосховищами.

Автор: Ганна Бредіхіна