Винуватцем, швидше за все, є паразит, що викликає швидку смерть. Морські їжаки харчуються водоростями, які блокують сонячне світло, якщо їх не контролювати.

Ізраїльська дослідницька група виявила, що смертельна епідемія, котра поширюється Червоним морем, знищила цілий вид морських їжаків у затоці Акаба, поставивши під загрозу унікальні стійкі коралові рифи регіону.

За словами вчених із Тель-Авівського університету, уся популяція чорних морських їжаків, які допомагають підтримувати здоров'я коралових рифів у водах затоки, була знищена за пару місяців, пише Reuters. У їхніх висновках, опублікованих у двох рецензованих журналах, йдеться про масову смертність в інших країнах регіону, включаючи Йорданію, Єгипет і Саудівську Аравію.

Імовірним винуватцем є хвороботворний інфузорійний паразит, який приносить із собою швидку смерть - можливо, той самий, який завдав шкоди популяціям морських їжаків у Карибському морі.

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Усього за два дні здорова Diadema setosum - чорний морський їжак із довгими голками - перетворюється на скелет із масивною втратою тканин, говорить провідний дослідник Омрі Бронштейн із Музею природної історії та школи зоології Штайнхардта при Тель-Авівському університеті.

Деяких їжаків викидає на берег мертвими. Інших з'їдає риба, що, імовірно, прискорює зараження.

Перші ознаки неприємностей з'явилися в Середземному морі, куди морські їжаки з роками пробралися, ймовірно, через Суецький канал, і влаштувалися. За словами Бронштейна, кілька місяців тому з Греції й Туреччини надходили повідомлення про загибель морських їжаків.

Хоча спочатку це не викликало особливого занепокоєння, оскільки вони були інвазивними видами, збудник зараз перейшов у природну популяцію в Червоному морі.

"В даний час нічого не можна зробити, щоб зупинити це", - сказав Бронштейн.

Але є "дуже вузьке вікно", за його словами, для створення ізольованої популяції або маточного стада морських їжаків, що "залишилися десь іще, які, як ми сподіваємося, можуть бути повторно завезені пізніше".

Дослідники повідомляють, що в ізраїльські природоохоронні органи був представлений звіт, і що вивчаються екстрені заходи щодо захисту коралових рифів.

Ейлат, ізраїльське курортне місто на північному березі Червоного моря, є популярним місцем для дайвінгу. Вчені, які вивчають місцевість, вважають її кораловим притулком.

Морські їжаки відіграють важливу роль у підтримці рівноваги, харчуючись водоростями, які в іншому випадку блокують сонячне світло і заглушують рифи.

"Корали не мають шансів конкурувати з водоростями. Ось чому нам потрібні морські їжаки. Без цього виду, як ми бачили - це не фантазія, ми бачили, як це відбувається на наших очах - це не найкраще майбутнє", - сказав Бронштейн.

Порятунок коралів - новини

Як повідомив УНІАН, група вчених підготувала для ООН доповідь, у якій дійшла висновку, що Великий Бар'єрний риф має бути доданий в список об'єктів Всесвітньої спадщини, що знаходяться "в небезпеці". Вчені заявили, що риф стикається з серйозними загрозами через кліматичну кризу та що дії з його порятунку необхідно вжити "в першочерговому порядку".

У звіті викладаються ключові кроки, які необхідно зробити в терміновому порядку. Рекомендації включають скорочення викидів парникових газів, переоцінку запропонованих проектів та схем кредитування та збільшення фінансових ресурсів для захисту рифів.

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