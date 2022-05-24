Росія пропонує розблокувати порти з зерном в обмін на зняття санкцій.

Британія не планує відправляти військові кораблі Королівського флоту в Чорне море, щоб допомогти експортувати продовольство, таке як зерно, із заблокованого українського порту в Одесі.

Про це заявив представник уряду Британії у відповідь на публікацію The Times про нібито надання суден для морської деблокади, цитує The Guardian.

Як повідомляв The Times, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що говорив зі своєю британською колегою Ліз Трасс про створення "захисного коридору" з порту Одеси. В операції буде задіяна "коаліція охочих" надати кораблі для очищення порту.

"Ми продовжимо інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб знайти шляхи для відновлення експорту зерна з України. Однак наразі немає планів з розміщення британських військових кораблів у Чорному морі", - заявили в британському уряді.

За даними CNN, США і Європа працюють над планами з вивезення зерна з України. Канада теж готова допомогти у цьому процесі.

Тим часом Росія згодна розблокувати порти в обмін на зняття санкцій з експорту продукції РФ.

Нещодавно Україна приєдналася до підписання дорожньої карти з продовольчої безпеки та налагодила два сухопутних маршрути для транспортування продукції.

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