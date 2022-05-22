Росія пропонує розблокувати порти з зерном в обмін на зняття санкцій.

Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна може військовим шляхом деблокувати морські порти, якими експортується українське зерно, і цим запобігти продовольчій кризі в світі.

Про це він написав у Twitter.

Подоляк звернув увагу на публікацію The Economist, у якій йшлося про необхідність світу домовитися з Україною та Росією про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі.

Він, своєю чергою, наголосив, що можлива деблокада моря, але для цього ЗСУ потрібне відповідне озброєння.

"Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", - написав Подоляк.

Раніше впевненість у можливості відкрити порти військовим шляхом висловив й президент Володимир Зеленський: "22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять... Треба розблокувати ці шляхи, тому що в світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів — військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємося до партнерів".

За даними CNN, США і Європа працюють над планами з вивезення зерна з України. Канада теж готова допомогти у цьому процесі.

Тим часом Росія згодна розблокувати порти в обмін на зняття санкцій з експорту продукції РФ.

Нещодавно Україна приєдналася до підписання дорожньої карти з продовольчої безпеки та налагодила два сухопутних маршрути для транспортування продукції.

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