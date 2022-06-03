За словами експертів, виробленого цукру вистачить, щоб спокійно і навіть з запасом перекрити річну потребу України в цукрі.

У 2021 році з вирощеного українського цукрового буряку вдалося виробити 1,4 млн т цукру, що на 44% перевищує показник попереднього року.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

"Виробленого цукру вистачить, щоб спокійно і навіть з запасом перекрити річну потребу України в цукрі. А з врахуванням того фактору, що частина населення України тимчасово виїхали за кордон, то й фонд споживання також зменшився і, відповідно, перехідний залишок збільшується", - наголосили в УКАБ.

Окрім того, за словами експертів, вже закінчується посів цукрового буряку цього літа і станом на 2 червня 2022 року вже засіяно 181 тис. га, що становить 80% посівних площ попереднього року.

Зазначається, що вже через 4 місяці в Україні розпочнеться новий сезон цукроваріння для забезпечення потреб українців.

"Однак на фоні війни в Україні спостерігається ажіотажний попит на базові харчові продукти. Кожна родина намагається створити запас продукції не на один місяць, побоюючись нестачі харчових продуктів і можливого зростання цін. Своєю чергою підвищений попит може призвести до зростання цін", - підкреслили аналітики.

Як повідомляв УНІАН, виробництво цукру в Україні за минулий сезон (вересень 2020 - серпень 2021) скоротилося до 1,1 млн тонн, що на третину менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн).

В середині лютого 2022 року в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозували, що Україні загрожує скорочення посівних площ цукрового буряку та виникнення дефіциту цукру на внутрішньому ринку - витрати на вирощування цукрового буряку в поточному році зростуть на 44%.

Тоді в УКАБ зазначали, що за останні 5 років посівні площі під цукровим буряком скоротилися на 29%, і становили в 2021 році близько 224 тис. га. Якщо ж порівнювати з початком 2000-х років, то скорочення відбулося практично в 4 рази.

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