В Україні різко здорожчав часник і не тільки: як змінилися ціни на овочі за тиждень

Огірки дорожчають вже котрий тиждень поспіль.

Гуртові ціни на овочі в Україні минулого тижня здебільшого зростали. Так, кілограм часнику здорожчав з 60-125 до 115-125 гривень.

Аналітики проекту EastFruit повідомили, що в сторону підвищення розширився і діапазон цін на огірки – з 140-170 до 140-180 грн/кг. Водночас вартість помідорів залишилася стабільною – 130-140 грн/кг.

Серед овочів борщового набору дещо здорожчала морква – з 9-13 до 9-15 грн/кг, а вартість буряку, навпаки, зменшилася – з 7-10 до 7-9 грн/кг. Кілограм картоплі коштує зараз в межах 10-14 гривень, як і за тиждень до цього.

Водночас суттєво подешевшала зелена цибуля. Зараз ціна на неї коливається в діапазоні 250-280 грн/кг, тоді як за тиждень до цього нею торгували по 340-360 грн/кг.

У фруктовому сегменті ціни практично не змінилися. Незначне здешевшання з 60-170 до 60-165 грн/кг торкнулося винограда. Ще один фрукт, який здешевшав – і більш відчутно – хурма. Нижня планка цін на неї опустилася з 95-105 до 65-105 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

За тиждень до цього в Україні зростали ціни на пекінську капусту, буряк та перець. А вартість огірків через брак поставок з Туреччини збільшилася на 20 гривень.

Наприкінці тижня вітчизняні тепличні комбінати почали масово реалізовувати власні огірки, але вони дорожчі за турецькі овочі за рахунок дорожчих витрат на виробництво та більш високої якості.

