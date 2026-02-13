Українські тепличні огірки почали масово надходити у продаж: що відбувається з цінами

Різниця в ціні доходить до 20 гривень.

Тепличні огірки нового обороту почала на цьому тижні продавати низка українських комбінатів. Хоча продукція вже масово надходить у продаж, її все одно недостатньо, аби задовольнити попит з боку покупців.

Аналітики проекту EastFruit повідомили, що українські тепличні огірки коштують дорожче, ніж завезені з Туреччини. Так, українські овочі відпускають по 140-180 грн/кг. При цьому турецькими огірками торгують в діапазоні 130-160 грн/кг.

Таку різницю в цінах пояснюють кращою якістю української продукції, обмеженою пропозицією, а також вищими витратами на вирощування вітчизняних овочів.

Загалом вартість місцевих тепличних огірків зараз на 14% менше, ніж рік тому. Проте більш суттєвого зниження цін слід очікувати тільки за 1,5-2 місяці. Тоді на ринку буде достатня пропозиція огірків як зі стаціонарних комбінатів, так і з плівкових теплиць.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Український огірок з 10% знижкою в Сільпо коштує 226,7 грн/кг.

В Novus продають турецькі огірки по ціні 184 гривні за кілограм.

В АТБ турецькі огірки відпускають по 199,89 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

На минулому тижні ціни в Україні зросли на буряк, пекінська капуста та обидва види перцю – гострий та солодкий. Щодо огірків, то їхня вартість виросла щонайменше на 20 гривень.

Загалом овочі борщового набору, як буряк, через брак в Україні потужностей для зберігання будуть періодично додавати в ціні одну-дві гривні до надходження нового врожаю.

