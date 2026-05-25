Капуста дешевшає, а огірки та морква – дорожчають: як змінилися ціни на овочі за тиждень

У фруктово-ягідному сегменті знижується вартість полуниці.

Зламуючи сезонний тренд, в Україні другий тиждень поспіль дорожчають огірки. Гуртові ціни на цей овоч зросли з 35-95 до 68-100 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Водночас діапазон цін на помідори за тиждень розширився зі 145-160 до 130-220 грн/кг. Ще один ходовий овоч, морква, також суттєво здорожчав – з 16-19 до 20-26 грн/кг, тобто зростання склало 25-35%.

Активно дешевшали на минулому тижні всі види капусти, крім минулорічної білокачанної. Так, цвітна капуста подешевшала з 68-75 до 50-65 грн/кг, а пекінська – з 50-55 до 35-43 грн/кг.

Майже вдвічі подешевшала молода білокачанна капуста – з 34-38 до 18-22 грн/кг. Тоді як ціни на капусту минулорічного врожаю різко зросли, і тепер вона коштує дорожче за молоду – 22-24 грн/кг в порівнянні з 15-17 грн/кг за тиждень до цього.

Діапазон цін на картоплю звузився: молоду картоплю продають по 47-100 грн/кг замість 40-120 грн/кг, стара картопля коштує 8-12 грн/кг замість 7-13 грн/кг. Вдвічі за тиждень злетіли ціни на баклажани – з 70-90 до 140-150 грн/кг.

У сегменті фруктів та ягід знижуються гуртові ціни на полуницю, яку продають в межах 130-220 грн/кг в порівнянні зі 140-240 грн/кг за тиждень до цього.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На ринку, як і в гурті, також активно дешевшають молоді овочі борщового набору. Так, цьогорічна картопля від українських фермерів тиждень тому втратила 20% вартості, а її імпортний аналог подешевшав ще сильніше – на понад 25%.

Полуницю на ринку перед вихідними можна було знайти дешевше, ніж за 100 гривень за кілограм. Середня ж ціна ягоди з Закарпаття опустилася зі 140 до 110 грн/кг.

