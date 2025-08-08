Дефіцит картоплі у РФ і Білорусі поширюється далі на схід.

В Казахстані влада прийняла рішення карати штрафами продавців картоплі, які торгують нею поза межами товарної біржі в об'ємах понад 60 тонн.

В бюджет винуватці вже заплатили 560 тис. грн в перерахунку на нашу валюту, повідомляє EastFruit.

Достеменно невідомо, чи інкримінували порушникам "продаж картоплі в особливо великих розмірах", чи ні. Але, хоча в Казахстані запевняють, що дефіциту овоча в них немає і не буде, можна згадати, що в РФ і Білорусі цього року ситуація була геть плачевною.

Як раніше повідомляли ЗМІ, ще у кінці травня влада Росії вимушена була офіційно визнати проблему і дозволити безмитний імпорт картоплі з "дружніх" країн. До прикладу, почали імпортувати картоплю навіть з Монголії – раніше було з точністю до навпаки. А губернатор Калінінградської області взагалі заборонив вивозити картоплю з регіону.

Відбулося значне зростання цін на картоплю, що негативно вплинуло на гаманці росіян і викликало обурення населення. Почастішали випадки традиційних грабіжницьких нальотів на дачі та городи з метою заволодіти омріяним овочем.

Примітно, що самообраний президент Білорусі Олександр Лукашенко не досить сильно рвався простягнути руку допомоги своєму другові з Кремля. В нього теж спостерігався дефіцит картоплі з тих самих причин – заморозок та посуха в цьому році.

Російське вторгнення в Україну – наслідки для продукції

Поки прості росіяни грабують городи один в іншого з метою розжитися картоплею, країна-агресор нарощує експорт вкраденого українського зерна. Рахунок вже йде на сотні мільйонів доларів.

І хоча ще рано говорити про остаточні цифри по врожаю цього року, аграрії прогнозують його зменшення в порівнянні з попереднім. Говорять навіть про сильне здорожчання окремих сортів хлібу.

