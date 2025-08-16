Ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 32% нижчі, ніж у середині серпня 2024 року.

Впродовж двох попередніх тижнів ціни на тепличні огірки в Україні стрімко зростали, але на даний момент цінові тенденції кардинально змінилися, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Головною причиною нового негативного цінового тренду стало збільшення пропозиції продукції внутрішньому ринку. Як і прогнозували учасники ринку, цього тижня більшість українських тепличних комбінатів розпочали збирання врожаю нового обороту огірка.

За словами представників тепличних комбінатів, ще одним фактором, який вплинув на перегляд цін у бік зниження, був украй низький попит на цю продукцію.

Відео дня

Також причиною негативного цінового тренду стали якісні характеристики даної продукції, які часто не влаштовували покупців, що стало причиною значного зниження темпів збуту.

"У результаті на сьогоднішній день тепличні огірки надходять у продаж по 25-45 грн/кг ($0,60-1,09/кг), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

При цьому на даний момент ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 32% нижчі, ніж у середині серпня 2024 року. У той же час представники тепличних комбінатів не мають особливих ілюзій із цього приводу і впевнені, що тенденція зниження відпускних цін у даному сегменті переважатиме і найближчим часом.

Ціни на продукти в Україні

В Україні цього тижня різко зросли ціни на диню. За даними фахівців профільного порталу EastFruit, у порівнянні з минулим тижнем диня в українських господарствах подорожчала в середньому на 40%. Наразі фермери відвантажують оптові партії динь з полів за ціною 26-40 грн/кг ($0,63-0,97/кг).

Українські виробники кавунів відновили активний збір своєї продукції. Це спричинило збільшення пропозиції на ринку, що у свою чергу призвело до зниження цін. Станом на зараз ціни на кавуни впали до позначки 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж тиждень тому.

Вас також можуть зацікавити новини: