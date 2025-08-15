Ціни на кавуни в Україні летять у прірву: скільки коштує кілограм зараз

Посуха, яка вразила південні області, негативно позначилася на якості кавунів.

Українські виробники кавунів відновили активний збір своєї продукції. Це спричинило збільшення пропозиції на ринку, що у свою чергу призвело до зниження цін. Такі дані наводить портал EastFruit.

На сьогодні ціни на кавуни впали до позначки 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж тиждень тому.

Окрім збільшення пропозиції є ще одна причина такої динаміки. Справа в тому, що південні області вразила посуха, яка негативно позначилася на якості кавунів. Реалізувати таку продукцію стає дедалі складніше.

Відео дня

На додачу варто зазначити, що основна частка пропозиції припадає на продукцію великого калібру, попит на яку доволі слабкий.

"Гуртові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажу в роздріб"‎, − додають фахівці ринку.

Варто сказати, що навіть попри суттєве зниження цін, сьогодні кавуни в Україні коштують в середньому на 78% дорожче, ніж у середині серпня минулого року.

Фахівці прогнозують, що ціни на кавуни вагою від п’яти кілограмів будуть і далі знижуватися, оскільки фермери намагатимуться якомога швидше їх реалізувати. Підвищити ціни зможуть лише ті, хто має кавуни високої якості.

Ціни на кавуни в супермаркетах України

В АТБ його можна купити по 17,49 грн/кг.

В Сільпо ж ціни стартують від 22 гривень за кілограм.

Водночас у Varus кавун можна купити по 17,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що ціни на яйця в Україні за рік злетіли майже удвічі (хоча за місяць зростання виявилось не дуже суттєвим). Головними причинами цього називають зростання вартості кормів для птиці, а також підвищення цін на енергоресурси та логістику.

Також повідомлялось, що медовий ринок в Україні переживає один із найскладніших періодів за останні роки, що призводить до стрімкого удорожчання меду.

Вас також можуть зацікавити новини: