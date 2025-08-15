Ціни на диню в Україні підскочили майже у півтора раза: скільки вже коштує кілограм

Це пов’язують із сезонним скороченням пропозиції, а також активним попитом з боку споживачів.

В Україні цього тижня різко зросли ціни на диню. Такі дані наводять фахівці профільного порталу EastFruit.

В порівнянні з минулим тижнем диня в українських господарствах подорожчала в середньому на 40%. Сьогодні фермери відвантажують оптові партії динь з полів за ціною 26-40 грн/кг ($0,63-0,97/кг).

Фахівці кажуть, що подорожчання пов’язано із сезонним скороченням пропозиції. Сьогодні господарства південного регіону практично завершили збирати ранні сорти динь. Водночас збирати більш пізні сорти фермери планують почати лише ближче до кінця серпня.

Відео дня

"‎Крім того, на даному етапі у багатьох виробників виникли проблеми з якістю баштанних через несприятливі погодні умови", − кажуть в ‎ EastFruit.

Зазначимо, що сьогодні дині в господарствах нашої країни пропонують в середньому в 2,9 рази дорожче, ніж за аналогічний період 2024 року. Це пов’язують з несприятливими погодними умовами, які призвели до скорочення виробництва.

Ціни на дині в супермаркетах України

В Novus її можна купити по 69,99 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 45 гривень за кілограм.

А у Varus диню продають по 49,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше стало відомо, що в Україні різко зменшилися ціни на кавуни. Зараз ціни впали до позначки 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), що в середньому більш ніж на 30% дешевше, ніж тиждень тому.

Експерти пов’язують таку динаміку із посухою, яка вразила південні області (продати такі кавуни стає все складнішим). Ще однією причиною є те, що вітчизняні виробники відновили активне збирання своєї продукції.

Також нагадаємо, що цього тижня УНІАН повідомив про стрімке подорожчання яєць – за рік ціни на популярний продукт злетіли майже удвічі.

Вас також можуть зацікавити новини: