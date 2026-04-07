Ціни на вершкове масло знову переписали: чого чекати українцям

У світі триває найбільша за багато років криза молочної галузі.

Виробництво вершкового масла в Україні цьогоріч збільшилося в порівнянні з минулим роком. Водночас внутрішнє споживання та експорт на зовнішні ринки залишаються на сталому рівні.

В "Інфагро" зазначають, що нещодавнє підвищення цін на вершкове масло було лише тимчасовим і вартість продукту знову почала знижуватися.

На європейському ринку на тлі активного виробництва сформувався надлишок пропозиції масла. Накопичення складських запасів додатково тисне на ціни, які протягом останніх тижнів помітно знизилися.

Європа залишається важливим ринком збуту для українського масла, але за низької ціни продукту експортерам невигідно постачати сюди товар. Тому його запаси зростають і в Україні.

За оцінками, пропозиція вершкового масла найближчим часом зростатиме і далі, тож його вартість цілком може опуститися ще нижче.

Ціни на вершкове масло в супермаркетах України

А АТБ цей продукт можно купити по 66,90 грн за пачку масла 180 грам та жирністю 72,6%.

В Сільпо ціни на солодковершкове жирністю 82% стартують від 63,62 грн за 200 грам.

В Novus за таку ж пачку масла з такою ж жирністю доведеться заплатити 69,99 грн, але це ціна зі знижкою

Молочна промисловість України – головні новини

З кінця зими молочні ферми в Україні працюють у збиток, продаючи сировину на переробні заводи на дві гривні дешевше її собівартості. Заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас повідомляє, що це може змусити піти з ринку до 20% молочарів.

Українська криза молочних ферм - частина більш широкої глобальної кризи галузі, найбільшої за останні чверть сторіччя. Головні виробники молочних продуктів в світі страждають через перевиробництво, їхня продукція дешевшає. Повернення до беззбитковості виробництва очікують лише восени.

