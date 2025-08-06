Ціни на сливу в Україні летять у прірву: скільки зараз коштує кілограм фрукта

Попри різке здешевлення, слива все одно на 50% дорожча, ніж роком раніше.

Ціни в Україні на сливи стрімко знижуються п'ятий тиждень поспіль. Головною причиною здешевлення фрукта стало те, що ринок перенасичений, а ось попит досить невисокий.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогодні ціни на сливи перебувають у діапазоні 15-40 грн/кг ($0,36-0,96/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Варто зазначити, що спекотна сонячна погода сприяє інтенсивному дозріванню фруктів, але погіршує їхню якість, що також чинить додатковий тиск на відпускні ціни.

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Водночас, попри зниження цін, на сьогоднішній день сливи в Україні надходять у продаж у середньому на 50% дорожче, ніж роком раніше. При цьому садівники не виключають, що доведеться й надалі знижувати ціни.

Ціни на сливу в супермаркетах України

У Varus фрукт продають по 59,90 гн/кг.

У Novus сливу можна купити за 49,99 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 50 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні минулого тижня знизилися ціни на моркву, а ціни на огірки зростали.

Водночас збір лохини сягнув піку, що змушує продавців продавати ягооду все дешевше. Також стартував сезон персиків, але через несприятливі погодні умови врожай в Україні поганий, що позначається на цінах.

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