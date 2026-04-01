Яйця здорожчали на 30%: торговельні мережі відповіли, чи підвищать ще ціни до Великодня

Курячі яйця традиційно є одним з головних символів свята.

За рік вартість курячих яєць від виробників зросла на 20-30%, повідомляють УНІАН торговельні мережі. Ритейлери кажуть, що не планують піднімати ціни на полицях магазинів до Великодня і все залежатиме від постачальників.

"У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни від виробників зросли до 20%", – повідомляють в пресслужбі АТБ.

Схожі дані наводять у торговельній мережі Varus.

"У порівнянні з минулим роком закупівельні ціни від постачальників зросли щонайменше на 30%", – підвищують планку в пресслужбі Varus.

Курячі яйця найбільше здорожчали в осінньо-зимовий період. Так відбувається практично щороку через яскраво виражену сезонність на ринку яєць.

Та хоча зиму вже пройдено, яйця на ринку продовжують дорожчати і далі. В кінці березня продавці знову підвищили ціни, які не змінювались до цього протягом двох тижнів. Так, яйця категорії С1 здорожчали в середньому з 62 до 66 грн за десяток. С0 додали з 65 до 70 грн, а найбільші яйця з маркуванням СВ – з 72 до 77 грн.

Подібні тенденції також є звичними і повторюються щороку, оскільки перед Великоднем попит на яйця збільшується. Торговельні мережі, в свою чергу, наводять актуальні ціни на майбутні крашанки.

"Станом на зараз у мережі Varus ціни на яйця залежать від категорії та формату. Зокрема, нефасовані яйця категорії С2 коштують від 5,69 грн за штуку, С0 – від 7,59 грн. Фасовані яйця: С2 (10 шт.) – від 67,9 грн, С1 (10 шт.) – від 73,8 грн, С0 (10 шт.) – від 83,7 грн", – повідомляють УНІАН в пресслужбі мережі.

"На поточний час роздрібна ціна в АТБ на яйце куряче від 68,2 грн до 85,9 грн по першій категорії, та від 71,9 грн до 81,9 грн по вищій категорії", – зазначають їхні колеги.

Ритейлери запевняють, що не будуть використовувати ажіотаж перед Великоднем та підвищувати вартість яєць – принаймні, в планах такого немає. Все, за їхніми словами, залежить від виробників.

"Ціни на яйця – підвищення чи зниження – регулюють виробники. Роздрібні мережі працюють у рамках мінімальних націнок, які регулюються на державному рівні. За попередніми прогнозами, зростання ціни на Великодні свята не планується", – кажуть нам в АТБ.

В свою чергу в Varus зазначили:

Щодо цін напередодні Великодня – вони залежатимуть від відпускних цін виробників. Наразі підвищення не планується, однак ситуація може змінюватися залежно від ринку. Водночас у мережі плануються акційні пропозиції на фасовані яйця в останні дні перед святом.

Ціни на яйця в Україні – прогнози експертів

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко зазначає, що після тривалого зростання в грудні-січні, на сьогодні відпускні ціни птахофабрик досягли своїх пікових значень. Далі яйця мають тільки дешевшати, каже фахівець.

При цьому член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що підвищений попит спричинить здорожчання яєць. Він оцінює збільшення їхньої вартості в 10%. Логіка тут проста: продавці можуть підвищити ціни, оскільки українці ніколи не відмовляться від традиційного символу свята.

