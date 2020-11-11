Чимало фізосіб-підприємців і малих підприємств, які останнім часом заробляли на продажах тютюнових виробів для електричного нагрівання, можуть втратити цей бізнес на користь великих компаній або нелегального ринку.

Національна організація роздрібної торгівлі (НОРТ) звернулася з листом до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данила Гетманцева з проханням замість різкого підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (в 4 рази з січня 2021 р.) запровадити більш поступовий підхід (до 50% щороку).

У своєму листі голова правління НОРТ Микола Ганул нагадав, що український малий і середній бізнес вкрай важко переживає теперішню економічну кризу. Але окремі положення вже діючого закону №466-IX можуть додаткового суттєво погіршити ситуацію.

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"Закон України № 466-IX призведе до негативних наслідків для ділової активності бізнес-середовища через запровадження додаткового навантаження на окремі галузі (тютюнову галузь, гірничо-металургійний комплекс) тощо. Як приклад, з 1 січня 2021 року передбачається підвищення ставки акцизного податку на ТВЕНи в 4 рази", – нагадує Микола Ганул.

За підрахунками експертів НОРТ, таке різке підвищення ставки акцизу призведе до зростання роздрібних цін на ТВЕНи на 50%, що змусить багатьох споживачів перейти на контрабандну продукцію. Через різке подорожчання ТВЕНів легальний ринок цієї продукції може скоротитися вдвічі, що вдарить зокрема по малому бізнесу, який вже почав активно продавати ТВЕНи.

"Багато підприємців, бізнес яких і так постраждав через карантинні обмеження, ледь «тримаються на плаву». І в цей час для малого бізнесу збільшиться вартість «торговельних залишків». Наразі, в середньому, кожна торгова точка потребує наявність товарів на суму близько 200 тис. гривень. Підприємцю потрібно буде«заморозити» близько 50% вартості товару, тобто близько 100 тис. грн на одну торгову точку", – пояснює Микола Ганул.

За його прогнозами, падіння купівельної спроможності населення і зростання тиску на малий бізнес – у т.ч. через різке підвищення акцизів на ТВЕНи і кардинальне підвищення їх вартості - призведуть до закриття від 30 до 50% невеликих підприємств.

"Продаж ТВЕНів перейде в кращому випадку до легального великого бізнесу, в гіршому, що більш прогнозовано, - до нелегального ринку", – прогнозує глава правління НОРТ.

На думку експертів НОРТ, задля збереження важливого джерела доходу для малого бізнесу під час кризи й забезпечення стабільних надходжень до держбюджету ставки акцизів на ТВЕНи мають зростати поступово - на 50% з 2021 р. до 2025 р. включно.

"Задля недопущення можливих ризиків для державного бюджету та економіки в цілому, звертаємось до Вас із проханням підтримати поступове підвищення ставки акцизного податку на ТВЕНи на 50% з 2021 року до 2025 року включно та ініціювати внесення відповідної поправки у другому читанні до проекту Закону України № 4101-д, який був розроблений за Вашою ініціативою", – йдеться в офіційному листі Національної організації роздрібної торгівлі до голови Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Данила Гетманцева.

Нагадаємо, раніше за поступовий підхід у підвищенні акцизів на ТВЕНи виступили Міністерство економічного розвитку, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, а також Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України.

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Автор: УНІАН