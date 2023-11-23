Найбільше зросли ціни на овочі та яйця.

У жовтні 2023 року середні споживчі ціни на продукти харчування зросли проти вересня на 1%, припинивши тим самим своє зниження, яке тривало з липня поточного року.

Як повідомив директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко, коментуючи дані Держстату про інфляцію на споживчому ринку за жовтень, найбільше зросли ціни на овочі (+14%) та яйця (+10%).

Крім зазначених продуктів, за словами науковця, також зросли ціни на вершкове масло – на 2,9%, молочні суміші для дитячого харчування – на 2,5%, сметану жирністю до 15% – на 2,2%, молоко – на 2,1%, м’які сири жирні – на 1,9%, сало – на 1,6%, яловичину – на 1,4%. В межах одного відсотка також збільшилися ціни на хліб, манні та ячні крупи, птицю (тушки та філе), морожену рибу.

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Водночас, зауважив експерт, на значну частину продуктів харчування, майже половину найменувань, ціни у жовтні знизились.

Зокрема, майже на 14% знизились ціни на моркву, на 11,9% – на гречану крупу, на 8,7% – на яблука, на 7,2% – на картоплю, на 2,2% – на цукор.

В межах одного відсотка зменшилися ціни на рис, макаронні вироби, борошно пшеничне, пшоно, пшеничні крупи, ковбаси варені 1 гатунку та свинину. Причому, як підкреслив Лупенко, по свинині зниження цін відбулося вперше з лютого 2023 року.

"Що стосується загального здорожчання овочів на фоні продовження падіння цін на продукцію "борщового набору", то воно відбулося, скоріше за все, за рахунок надходження овочів закритого ґрунту. Подальшу динаміку споживчих цін із завершенням сезону збирання та переробки сільськогосподарської продукції можна оцінювати як зростаючою, однак різкого зростання по продуктах харчування поки не прогнозується", – вважає експерт.

Вартість овочів в Україні

В першій половині листопада значно подорожчала цибуля. За тиждень ціни на неї зросли на 25%. Згодом почала зростати вартість картоплі. За тиждень вона стала на 17% дорожче.

В середині листопада змінились ціни на огірки та буряк. Тепличні огірки за тиждень здорожчали на 10%, а буряк за цей час здешевшав на 19%.

В Мінагрополітики прогнозують, що в Україні взимку рекордного здорожчання овочів борщового набору не очікується. Проте їхні ціни можуть зростати щомісяця на декілька відсотків.

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