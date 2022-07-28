Поставки української соняшникової олії до Індії повністю зупинилися з квітня через блокаду росіянами морських шляхів до портів України.

Індія, найбільший у світі імпортер рослинної олії, відновить імпорт української соняшникової олії з вересня цього року після 5-місячної перерви.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на учасників ринку.

Постачання олії до Індії зупинилися у квітні через блокаду росіянами морських шляхів до портів України. Однак тепер, завдяки розблокуванню трьох портів у Чорному морі для експорту сільськогосподарської продукції, очікуються поставка від 50 000 до 60 000 тонн, розповів головний виконавчий директор брокера та трейдера в Мумбаї Сандіп Баджорія.

Ймовірно, що вантажі будуть завантажені в морських портах Одеси та Чорноморська. Індійський представник також зазначає, що країна стала отримувати пропозиції щодо серпневих постачань, але "все залежатиме від наявності суден".

У матеріалі Bloomberg мовиться, що Україна забезпечувала більше ніж 70% потреб країни. Зокрема, торік Індія закупила 1,89 млн тонн соняшникової олії. Україна забезпечила майже 74% цих обсягів, а Аргентина та Росія – по 12%.

Днями у ВМС Збройних сил України підтвердили відновлення роботи трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

В Мінінфраструктури вважають, що протягом двох тижнів всі три порти повністю запрацюють. Першим відкритим портом буде "Чорноморськ", потім "Одеса", потім "Південний".

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