Наприкінці липня кавуни стали майже на третину дешевшими, ніж торік.

В Україні стрімко падають ціни на кавуни. Про це повідомляє телемарафон "‎Єдині новини"‎.

Наприкінці липня кавуни стали майже на третину дешевшими, ніж торік – нині кілограм цієї ягоди за оптовими цінами коштує 14 гривень. Причиною цього називають масове дозрівання баштанних через спеку.

Оператори аграрного ринку прогнозують, що кавуни можуть подешевшати ще більше, але цього року вони можуть бути не такими соковитими і солодкими, як зазвичай, бо дається взнаки посуха в південних регіонах.

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Як обрати кавун

За словами заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Києві Романа Петрова, при покупці кавуна треба дотримуватися правил безпеки.

Плід має бути цілим, з твердою шкіркою, без тріщин та ушкоджень. Жовта пляма знизу є ознакою того, що кавун дозрівав на полі. Також фахівець радить уникати кавунів, які вже розрізані або продаються з машин і стихійних місць.

При покупці кавунів у супермаркетах варто звертати увагу на відповідне маркування (дату розрізання, умови зберігання), а також на те, чи надаються на вимогу покупців документи про походження і лабораторні висновки.

Варто сказати, що у столиці на офіційних ринках є лабораторії, де продавці зобов’язані проводити експрес-аналіз на нітрати. Гранично допустимий рівень нітратів у кавунах становить до 60 мг/кг.

Якщо кавун містить надмірну кількість нітратів, то ним можна отруїтися. Особливу небезпеку такі продукти становлять для дітей до шести років, людей із ослабленим імунітетом та вагітних жінок.

Ціни на кавуни в супермаркетах Україні

Сьогодні в мережі АТБ кавун можна купити за ціною 17,89 грн/кг, тоді як кавун безнасінний коштує 29,95 грн/кг.

У мережі супермаркетів Novus ціна кавуна становить 19,99 грн/кг. Кавун органічний обійдеться у 34,99 грн/кг, тоді як Кавун "‎Торпеда"‎ коштує 39,99 грн/кг.

Що стосується мережі "‎ЕКО-маркет"‎, то тут популярна ягода коштує 19,90 грн/кг. Кавун "‎Вогник"‎ в "‎ЕКО-маркеті"‎ можна купити за ціною 29,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що ціни на персики у цьому році "кусаються". Основною причиною подорожчання називають несприятливі погодні умови. Окрім цього подорожчання пов’язують із нестачею підтримки від держави, поганим захистом садів і відсутністю ефективних інструментів компенсації збитків.

Також повідомлялося, що ціни на мед в Україні "злетіли" у півтора рази. Непросту ситуацію із медом фахівців пов’язують із несприятливими погодними умовами.

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